Στην πόρτα της εξόδου από την Αταλάντα ο Γιούριτς - Παλαντίνο προ των πυλών

Σε διαδικασία αλλαγής προπονητή βρίσκεται η Αταλάντα, μετά την απογοητευτική πορεία των «μπεργκαμάσκι» στην Serie A.

H Aταλάντα μετά από 11 αγωνιστικές βρίσκεται στην 13η θέση έχοντας συγκεντρώσει 13 βαθμούς, με την εντός έδρας ήττα από την Σασουόλο (0-3), να είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής για την διοίκηση των «μπεργκαμάσκι».

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η ιταλική ομάδα θα λήξει την συνεργασία της με τον Ιβάν Γιούριτς, έχοντας μάλιστα έτοιμη την διάδοχη κατάσταση για τον πάγκο της, με τον Ραφαέλε Παλαντίνο να είναι το φαβορί.

O 41χρονος προπονητής παραμένει χωρίς ομάδα μετά την απομάκρυνση του από τον πάγκο της Φιορεντίνα τον περασμένο Μάιο και ετοιμάζεται για την επιστροφή του στους πάγκους.