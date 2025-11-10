Κόντης: «Μπροστά μας έχουμε ένα 15νθημερο για να βελτιωθούμε»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της ομάδας του από την ΑΕΚ, εξέφρασε την σιγουριά του για την βελτίωση της εικόνας των Κρητικών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την εικόνα του ΟΦΗ μετά το γκολ που δέχθηκε: «Μας έδωσε χώρο η ΑΕΚ, κερδίσαμε μέτρα όμως για μένα είναι σημαντικό ότι στο πρώτο ημίχρονο όταν είχαμε κλεψίματα στο μεσαίο τρίτο δεν είχαμε καλές επιλογές για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για γκολ. Ήμασταν βελτιωμένοι σε σχέση με το προηγούμενο, είχαμε ενέργεια για περίπου 60 λεπτά ώστε να είμαστε απαιτητικοί.

Αυτό που δεν μπορέσαμε να κάνουμε και δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω ήταν ότι δεν είχαμε ευκαιρίες. Μεσοεπιθετικά πρέπει να το δουλέψουμε, τα παιδιά προσπαθούν να καταλάβουν τον τρόπο παιχνιδιού όμως δεν φταίνε αυτοί, φταίει ο χρόνος και τώρα έχουμε μπροστά μας ένα 15νθημερο για να περάσουμε αυτά που θέλουμε».

Για το που θεωρεί ότι πρέπει να δουλέψει περισσότερο ο ΟΦΗ: «Προφανώς όταν παίζεις με μια ομάδα του Big 4 με την ποιότητα της ΑΕΚ, θέλοντας και μη χάνεις μέτρα στο γήπεδο. Φαίνεται ότι εσύ παίζεις πίσω, αυτό δημιουργήθηκε γιατί η ΑΕΚ είνα καλή με την μπάλα στα πόδια. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι ν’ αλλάξουμε τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε με την μπάλα στα πόδια μας.

Πρέπει να έχουμε καλύτερες τοποθετήσεις γιατί για μένα το ποδόσφαιρο είναι θέμα τοποθετήσεων. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε τις θέσεις που θέλουμε όταν έχουμε επιθετική ανάπυξη, εγώ είδα ήδη μια βελτίωση και επίσης σημαντικό είναι να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις και όταν το κάνουμε, θα είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα, ακόμα και με την ΑΕΚ, που θα διεκδικούμε αποτελέσματα».

Για τους Σαλσίδο, Λέουις που έμειναν εκτός: «Μια ομάδα είναι πάνω από όλους, εγώ θεώρησα ότι αυτό που έγινε ήταν για να μείνουν εκτός ομάδας. Έμειναν εκτός αυτού του παιχνιδιού, προπονήθηκαν κανονικά και θα είναι μαζί μας από το επόμενο. Σίγουρα μας έλειψαν, είναι σημαντικοί παίκτες όμως δεν μπορώ να βάλω κανέναν πάνω από την ομάδα, αυτός είναι ο τρόπος και έτσι θα καταλάβουμε όλοι πως πάνω από όλα η ομάδα».

Για το πότε πιστεύει ο ίδιος ότι θα είναι η ομάδα που θέλει εκείνος: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στο παιχνίδι με την Λάρισα θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα φτιάχνει ευκαιρίες. Έχουμε ποιότητα μεσοεπιθετικά, άρα εμείς χτίζουμε πάνω στο να είμαστε συμπαγείς ως ομάδα, αρχικά, να μην αφήνουμε τον αντίπαλο να δημιουργεί φάσεις και παράλληλα να κάνουμε το παιχνίδι μας ώστε να βγάλουμε φάσεις, ευκαιρίες γιατί έχουμε ποιότητα».

Για την αλλαγή του Χουάν Νέιρα: «Ένιωσε κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, έπρεπε να φρεσκαριστεί η ομάδα. Επειδή έχουμε πολύ ποιότητα μπροστά με παίκτες που μπορούν να παίξουν σε διαφορετικές θέσεις. Αυτήν την στιγμή και εγώ μέσα από τις προπονήσεις και τους παίκτες μαθαίνω καλύτερα που μπορούν να παίξουν καλύτερα και από αυτήν την πληροφορία που παίρνω, προσπαθώ να σχηματίσω καλύτερη εικόνα. Για αυτό λέω πως έχουμε ποιότητα και στο “10” ώστε να καλύψουμε κάθε κενό όπως και του Χουάν».