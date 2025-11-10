Παράπονα Σλοτ για την διαιτησία: «Κακώς ακυρώθηκε το γκολ του Φαν Ντάικ»

O προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ εξέφρασε τα παράπονά του για τη διαιτησία, μετά την ήττα της ομάδας του στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Αφορμή στάθηκε η φάση με το ακυρωθέν γκολ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, με το σκορ στο 1-0 υπέρ των «Πολιτών», κάτι που έκανε έξαλλο τον προπονητή των «Reds», που τόνισε ότι κακώς ακυρώθηκε το γκολ.

«Νομίζω ότι είναι προφανές και ξεκάθαρο ότι ελήφθη λάθος απόφαση επειδή δεν παρενέβη καθόλου σε αυτό που μπορεί να κάνει ο τερματοφύλακας. Αμέσως μετά τον αγώνα είδα ένα βίντεο που έδειχνε τον διαιτητή να κατακυρώνει ένα παρόμοιο γκολ την περασμένη σεζόν για τη Γουλβς.

Αυτό θα μπορούσε να είχε επηρεάσει θετικά το παιχνίδι. Ήταν μια απόφαση που επηρέασε την ομάδα, κάτι που δεν σημαίνει ότι θα άλλαζε το παιχνίδι, επειδή ήταν προφανώς και ξεκάθαρο ότι η Σίτι ήταν καλύτερη ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο Άρνε Σλοτ.