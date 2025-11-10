Κυριακίδης: «Τα νέα παιδιά να ενώνονται για τις κοινωνικές ανισότητες, όχι να μισούν για τις ομάδες»

Ο βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς, Ηλίας Κυριακίδης, με αφορμή τον φόνο του 20χρονου οπαδού της ΑΕΚ στην Χαλκίδα, έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα προς τα νέα παιδιά.

Αναλυτικά το μήνυμα που έστειλε στη συνέντευξη Τύπου:

«Θέλω να πω και κάτι άλλο. Είδα χθες πολλά ζευγάρια με μικρά παιδιά στην υποδοχή της ομάδας μας στο αεροδρόμιο και σκεπτόμενος μετά το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του Μαρίου, θα ήθελα να πω στα παιδιά μεγαλώνοντας να έχουν μεγαλύτερη αγάπη για την ίδια την ζωή.

Nα σκέφτονται πως η ομάδα που αγαπούν δεν σημαίνει ταυτόχρονα πως πρέπει να μισούν κάποια άλλη. Να ερωτεύονται, να μεγαλώνουν σωστά, να βρίσκονται μαζί, με όσα τους χωρίζουν για τις κοινωνικές ανισότητες και εκεί να βρίσκονται μαζί και όχι απέναντι».