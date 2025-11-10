Σοκ για Ιωαννίδη: Νοκ άουτ για 1,5 μήνα - Χάνει τα ματς της Εθνικής!

Ο Έλληνας επιθετικός επέστρεψε με την αποστολή της Σπόρτινγκ μετά την αναμέτρηση με την Σάντα Κλάρα, υποβασταζόμενος με πατερίτσες, με την εικόνα του να προκαλεί ανησυχία.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, μάλιστα έδειξαν ότι ο Φώτης Ιωαννίδης υπέστη ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 1,5 μήνα.

Έτσι, ο διεθνής στράικερ θα χάσει τις αναμετρήσεις της Ελλάδας με Σκωτία και Λευκορωσία για τα προκριματικά του Mundial, με την επιστροφή του να αναμένεται προς τα τέλη Δεκεμβρίου.