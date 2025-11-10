Ο Παυλίδης είχε γκολ και ασίστ αλλά η Μπενφίκα δεν νίκησε!

Ο Έλληνας στράικερ έκανε τα πάντα για τους «αετούς» της Λισαβόνας, όμως η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο δεν απέφυγε την γκέλα μένοντας στο 2-2 με την Κάζα Πία.

Στο 17ο λεπτό ο Παυλίδης έδωσε την ασίστ στον Σουντάκοφ για το 1-0 της Μπενφίκα, ενώ στο 60ο λεπτό ο διεθνής επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 των «αετών».

Στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, ωστόσο η Κάζα Πία έκανε αδιανόητο comeback, με τον Αραούχο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-1 των φιλοξενούμενων.

Στις καθυστερήσεις ο Τρούμπιν έκανε τραγικό λάθος, επιτρέποντας στον Νάγκα, να ισοφαρίσει στο τελικό 2-2, με την Μπενφίκα να μένει πλέον στο -6 από την πρωτοπόρο Πόρτο.