Σενιόρ Ράφα, αυτό το έργο σας ήταν για ΥΠΟΚΛΙΣΗ!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει πως ο Μπενίτεθ "μετέτρεψε" σε πολεμιστές τους "άφαντους" του Βόλου και υπέταξε με μισή ομάδα τον ΠΑΟΚ που πριν τη Λεωφόρο σκορπούσε τρόμο

Ιστορία γράφουν οι παρόντες. Όσο κι αν οι απουσίες μπορεί να πληγώσουν μια ομάδα, εκείνοι που πατάνε χορτάρι είναι οι πρωταγωνιστές. Ο,τι ακριβώς συνέβη δηλαδή στη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός κατέβηκε στο ντέρμπι χωρίς... μισή ομάδα. Με "υπηρεσιακό" δεξιό μπακ, τον Γέντβαϊ. Με σέντερ φορ ένα νέο παιδί (Πάντοβιτς) που δεν είχε παίξει βασικός, ενώ ταυτόχρονα δεν είχε άλλον κυνηγό κρούσης στον πάγκο του. Κατά τη διάρκεια του αγώνα τα προβλήματα δεν τον εγκατέλειψαν αφού τραυματίστηκε και ο Κυριακόπουλος.

Απέναντί του το τριφύλλι είχε μια σπουδαία ομάδα η οποία το τελευταίο διάστημα σκορπούσε τρόμο. Με 7 σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, σύνολο γκολ 24-5, ο ΠΑΟΚ απολάμβανε την κορυφή ενώ είχε νικήσει στα δύο προηγούμενα ντέρμπι. Κι όλα τούτα έχοντας μια ιδιοφυία στο ρόστερ του, τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Εκτός των άλλων ο Παναθηναϊκός είχε να αντιμετωπίσει και την κόπωση καθώς προερχόταν από ταξίδι στη Σουηδία σε αντίθεση με τον αντίπαλό του.

Πριν από την έναρξη του ματς ο Παναθηναϊκός δεν θεωρούνταν φαβορί. Φάνηκε όμως πως όλοι είχαν υπολογίσει χωρίς τον "ξενοδόχο", στην προκειμένη περίπτωση τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο άνθρωπος που την προηγούμενη αγωνιστική πήγε στον κόσμο του τριφυλλιού και ζήτησε συγνώμη (!) για την ήττα σε ματς όπου οι παίκτες του ήταν "άφαντοι" στο γήπεδο, κατόρθωσε μέσα σε μία εβδομάδα να τους μετατρέψει σε πολεμιστές. Και να τους οδηγήσει σε δύο τεράστιες νίκες, με Μάλμε και ΠΑΟΚ.

Ο Μπενίτεθ πέρασε από αξονικό τομογράφο το ντέρμπι και φάνηκε από τις επιλογές του ότι πόνταρε πολλά στην ένταση της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο, χρονικό διάστημα που οι πράσινοι θα είχαν μπόλικες δυνάμεις. Ο Παναθηναϊκός, βάσει και των προβλημάτων του, έκανε συναρπαστικό 45λεπτο.

Ο κατά συνθήκη δεξιός μπακ Γεντβάϊ, ήταν καταπληκτικός. Και σκοράροντας το δεύτερο γκολ έδωσε στην ομάδα του τεράστιο πλεονέκτημα. Ο Τσιριβέγια ήταν εγκέφαλος στη μεσαία γραμμή (και πιστώνεται το έξοχο άνοιγμα στον Κυριακόπουλο που έβγαλε τη σέντρα για το 1-0). Ο Σιώπης έτρεχε για... πέντε. Ο Πάντοβιτς έμπαινε σα δαίμονας ανάμεσα στην αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ κι έτσι σκόραρε σε άδεια εστία. Ο Τετέ ανακάτεψε τους αντιπάλους του (άτυχος πάλι με δοκάρι), προτού πέσει κατακόρυφα στο β'. Και η άμυνα του τριφυλλιού, προεξάρχοντος του Πάλμερ Μπράουν άφησε τον ΠΑΟΚ με "μηδέν" φάσεις σε ολόκληρο ημίχρονο. Τον ΠΑΟΚ της τρομερής δημιουργίας, παρακαλώ.

Ο Παναθηναϊκός του πρώτου ημιχρόνου ήταν για υπόκλιση στον Ράφα Μπενίτεθ που "μεταμφίεσε" τους εξαφανισμένους του Βόλου σε μια ομάδα που "δάγκωνε". Και στο δεύτερο, όταν φυσιολογικά ο ΠΑΟΚ πήρε τα μέτρα και μείωσε με την ΓΚΟΛΑΡΑ του ζωγράφου (και άτυχου) "Ντέλια", οι πράσινοι κατέθεσαν ψυχή στο χορτάρι και ο Μπενίτεθ με τις κινήσεις του γέμιζε διαρκώς βενζίνη το ρεζερβουάρ της ομάδας του.

Ο Ισπανός δουλεύει με συνέπεια, προσπαθεί να βελτιώσει την ομάδα του με βάσει το ρόστερ που διαθέτει, δεν διστάζει να χρησιμοποιεί άπαντες, δεν "κλαίγεται" για τις απουσίες. Ενας σπουδαίος προπονητής ήρθε στην πιο κρίσιμη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Και δείχνει ότι με εμπιστοσύνη και στήριξη μπορεί να του αλλάξει τη μοίρα.

Όσο για τον ΠΑΟΚ, η ήττα δεν διαφοροποιεί την εξαιρετική του εικόνα στη σεζόν. Είναι κι αυτή μέσα στο πρόγραμμα. Εκείνο που σίγουρα προβληματίζει τον Λουτσέσκου είναι το "πεταμένο" πρώτο ημίχρονο όπου η ομάδα του ήταν κομπάρσος στο ντέρμπι. Όμως, όπως μας έχει αποδείξει ο Ρουμάνος κόουτς, ξέρει να ξεπερνάει τα δύσκολα και να επιστρέφει την ομάδα του στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.