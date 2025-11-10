Ο Λεβαντόφσκι ξετύλιξε το «δώρο» που πήρε η Μπαρτσελόνα από την Ράγιο

Η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» που έκανε νωρίτερα η Ράγιο Βαγεκάνο στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης (0-0), νίκησε στο Βίγκο την Θέλτα με 4-2 και πλησίασε την «αιώνια» αντίπαλό της σε απόσταση μίας νίκης.

Όπως στα περισσότερα ματς που έχει δώσει από την έναρξη της περιόδου, έτσι και στο αποψινό του «Μπαλαΐδος», η ομάδα του Χάνσι Φλικ λειτούργησε εξαιρετικά μεσοεπιθετικά, ενώ παράλληλα έμεινε «πιστή» στα γνωστά αμυντικά της προβλήματα.

Δέχθηκε δύο γκολ από τους γηπεδούχους, αλλά σκόραρε τέσσερις φορές, με τον Λεβαντόφσκι να πετυχαίνει χατ τρικ και να οδηγεί εκ του ασφαλούς τους «μπλαουγκράνα» στην 2η θέση και στο -3 από τη «Βασίλισσα».

O Πολωνός στράικερ άνοιξε το σκορ για τους Καταλανούς στο 10ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, όμως στο επόμενο λεπτό η Θέλτα απάντησε με τον Σέρχιο Καρέιρα να φέρνει το ματς στα ίσα (1-1).

Στο 37΄ ο Λεβαντόφσκι έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα, όμως η Θέλτα έβγαλε και πάλι αντίδραση με τον Μπόρχα Ιγκλέσιας στο 43' να ισοφαρίζει σε 2-2, όμως οι Καταλανοί πήγαν στο ημίχρονο με προβάδισμα αφού ο Λαμίν Γιαμάλα στο 45+4' διαμόρφωσε το 2-3.

Το... κερασάκι στην τούρτα μπήκε από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 73ο λεπτό με τον Πολωνό να ολοκληρώνει το χατ τρικ του, ενώ η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε το ματς με 10 παίκτες, μετά την αποβολή του Ντε Γιονγκ στις καθυστερήσεις.