Λουτσέσκου: «Είναι δουλειά των διαιτητών να προστατεύουν τον Κωνσταντέλια»

Αιχμές από τον Ραζβάν Λουτσέσκου για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δηλώνοντας ξεκάθαρα πως «είναι δουλειά των διαιτητών να προστατεύουν παίκτες όπως τον Κωνσταντέλια».

Ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχώρησε με πρόβλημα από το ντέρμπι.

Ο Λουτσέσκου ρωτήθηκε για το πώς θα προστατευθεί ο «μάγος» του ΠΑΟΚ, ειδικά στην επίμαχη φάση με το σκληρό μαρκάρισμα του Σιώπη στο πρώτο ημίχρονο που δεν δόθηκε ούτε κίτρινη κάρτα!

«Σήμερα έγιναν πράγματα εκτός κανονισμών. Αυτό είναι δουλειά των διαιτητών να προστατεύουν αυτούς τους παίκτες, όπως ο Κωνσταντέλιας. Σε αρκετά μαρκαρίσματα των παικτών του αντιπάλου στον Κωνσταντέλια δεν έδειξε κίτρινη κάρτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ.

Για την επίμαχη φάση υπάρχει έντονος εκνευρισμός και στον ΠΑΟΚ, θεωρώντας πως είναι καθαρή κόκκινη κάρτα που δεν υποδείχθηκε ποτέ, όπως αντίστοιχα και η φάση με τον Τζούρισιτς και το χτύπημα στο πρόσωπο του Κεντζιόρα.

Ο Τόμας Κεντζιόρα σε «πηγαδάκια» με παίκτες του Παναθηναϊκού, ανέφερε πως είναι ο ορισμός της κόκκινης κάρτας, αναφερόμενος στο χτύπημα που δέχτηκε μόλις στο 4ο λεπτό από τον Τζούρισιτς.

Μεταξύ άλλων τα όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για τον Κωνσταντέλια και αν το ματς τον βάζει σε παραπάνω σκέψη: «Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα για τον τραυματισμό. Θα αξιολογηθεί και ελπίζω να είναι κάτι μικρό που απλά του στέρησε τη συμμετοχή στο υπόλοιπο του ματς. Μπορείτε να συνειδητοποιήσετε παίζοντας τόσο συνεχόμενα παιχνίδια και κερδίζοντας, μπορεί να υπάρξει μία μέρα, που έστω στην αρχή μπορεί να μην πάει κάτι καλά; Παίζουμε όλη αυτή την περίοδο. Δεν αρχίσαμε τον αγώνα. Με όλο το σεβασμό στον Παναθηναϊκό, δεν ήμασταν στο ματς στο πρώτο ημίχρονο. Χωρίς ένταση, χωρίς μαχητικότητα, επιθετικότητα, αποφασιστικότητα για να κάνουμε τις κινήσεις που ξέρουμε. Αυτό μας κόστισε.

Είναι φανερό ότι μας έλειπαν οι αντιδράσεις μας. Το πρώτο γκολ έρχεται από ένα δικό μας πλάγιο που καταλήγει στην πλάτη της άμυνας μας και καταλήγει σε γκολ. Το δεύτερο γκολ έρχεται από ένα πλάγιο του Παναθηναϊκού σε μία φάση που αντιδρούμε συνήθως τελείως διαφορετικά. Τα πράγματα και οι αντιδράσεις δεν πήγαιναν όπως τα θέλαμε. Πολλοί παίκτες στην ίδια μέρα με πολύ κακά επίπεδα πνευματικής ενέργειας, κάτι που μας κόστισε. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Μετά το σοκ που δεχτήκαμε, αντιδράσαμε. Σκοράραμε με τον Ντέλια, πιέσαμε όπως θέλαμε να το κάνουμε. Με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, με... χαρά, να παλέψουμε κάτι που δεν κάναμε στο πρώτο ημίχρονο».

Για την διακοπή αν έρχεται σε ιδανικό σημείο: «Σίγουρα η διακοπή είναι ευπρόσδεκτη για εμάς τώρα. Κάποιες φορές παίρνεις πίσω την πνευματική ενέργεια με μία ήττα. Κάθε νίκη σε φέρνει πιο κοντά σε μία... ήττα. Ο ενθουσιασμός είναι υψηλός, η πνευματική ενέργεια όχι. Δυστυχώς για μας χάσαμε το πρώτο ημίχρονο».