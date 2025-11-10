Εδώ είναι Λεωφόρος, τον Παναθηναϊκό θα τον σέβεστε!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την τεράστια νίκη του μισού Παναθηναϊκού, που με την τακτική Μπενίτεθ και τεράστια ψυχή έλιωσε τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο και κράτησε τη νίκη στο δεύτερο, μοιράζοντας ελπίδα για το αύριο.

Ναι αυτός ο Παναθηναϊκός του πρώτου ημιχρόνου είναι ο Παναθηναϊκός που θέλουμε να βλέπουμε. Μπήκε μέσα στην Λεωφόρο άφησε στα αποδυτήρια τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ και με ψυχή και πάθος έκανε το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο και ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι. Και σε όλο το ματς το μάτι των παικτών του Παναθηναϊκού γυάλιζε.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε πάρα πολλές απουσίες. Η ομάδα δεν είχε δεξί μπακ, τον Κώτσιρα και τον Καλάμπρια, δεν είχε τα δύο βασικά φορ, τον Ντέσερς και τον Σφιντέρσκι, αλλά ούτε και τον Γερεμέγεφ. Και εκτός όλων των άλλων είχε να διαχειριστεί την κούραση, αφού η ομάδα έφθασε ξημερώματα Παρασκευής μετά το ματς στην Σουηδία, ενώ ο ΠΑΟΚ έπαιζε στην έδρα του.

Αυτά όλα τα έσβησε ο Παναθηναϊκός και τα έσβησε, διότι μπήκαν στο γήπεδο 11 σκυλιά του πολέμου έτοιμοι να ματώσουν για να πάρουν την νίκη. Με το μαχαίρι στα δόντια μπήκαν οι παίκτες του Μπενίτεθ και έβαλαν φωτιά στην Λεωφόρο. Η τακτική του Μπενίτεθ έσβησε τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο.

Με κορυφαίους τους Σιώπη, Τσιριβέγια, πολύ καλό τον Κυριακόπουλο, τον Γεντβάι να ανταποκρίνεται και τον Τετέ να ταλαιπωρεί τον Μπάμπα με συνοπτικές διαδικασίες ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0. Με ένταση στο παιχνίδι του και με πρέσινγκ στοχευμένο πήρε αυτό, που του άξιζε στο πρώτο μέρος.

Ο Τσιριβέγια με τρομερή πάσα 40αρά βρήκε τον Κυριακόπουλο, αυτός σέντραρε συρτά στην καρδιά της άμυνας, ο Τζουρίσιτς με την κίνηση, που έκανε πήρε τμαζί του το ένα στόπερ και ο Πάντοβιτς από κοντά σκόραρε.

Και στο δεύτερο γκολ είχε μία σπουδαία ενέργεια ο Κυριακόπουλος από αριστερά πήρε μέτρα με την μπάλα παράλληλα με την εστία, έδωσε στον Τετέ, αυτός στον Γεντβάι, που σούταρε η μπάλα βρήκε στο χέρι του Mειτέ και πήγε στα δίχτυα. Αν δεν έμπαινε γκολ θα ήταν πέναλτι.

Πέρα από το 2-0 ο Παναθηναϊκός είχε και άλλη φάση για τρίτο γκολ με δοκάρι του Τετέ, από πρέσινγκ και κλέψιμο της μπάλας των Γεντβάι και Σιώπη.

Και άλλη μία φάση για γκολ είχε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός, από κλέψιμο και συνεργασία των Τετέ, Τζούρισιτς, που κόπηκε από την άμυνα του ΠΑΟΚ την τελευταία στιγμή.

Ο Μπενίτεθ στόχευσε στον άξονα και στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ που αποδείχθηκε ευάλωτο. Ο άξονας πρέσαρε σωστά και έκλεβε μπάλες, Κυριακόπουλος, Τετέ έκαναν πάρτι και ο Γεντβάι ήταν αλάνθαστος.

Η Λεωφόρος είχε πάρει φωτιά στο πρώτο ημίχρονο από τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ που έβλεπε και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν λογικό οι «πράσινοι» και με το 2-0 και με την κόπωση να κάνουν διαχείριση. Και αν δεν υπήρχε το γκολ-ποίημα του Κωσταντέλια, που χειροκρότησε όλη η Λεωφόρος (το επίπεδο των φίλων του Παναθηναϊκού φάνηκε άλλη μία φορά), ο ΠΑΟΚ δεν θα έκανε φάση στο δεύτερο μέρος, παρά την κατοχή που είχε και την οπισθοχώρηση του Παναθηναϊκού. Ο Λαφόν δεν χρειάστηκε να κάνει απόκρουση κόντρα σε μία ομάδα, που μοίραζε τεσσάρες δεξιά και αριστερά, αλλά κόντρα σε αυτόν τον Παναθηναϊκό από ατσάλι μάσησε και δεν έκανε τίποτα.

Η νίκη είναι τεράστια διότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε μισός και με το μαχαίρι στο λαιμό, αφού αν δεν κέρδιζε από απόψε τελείωναν όλα. Ο Μπενίτεθ βάζει σφραγίδα και πλέον από εδώ και πέρα και με τις επιστροφές και τις μεταγραφές τον Γενάρη μπορούμε να δούμε άλλον Παναθηναϊκό σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Επειδή ακούω διάφορα από την άλλη πλευρά πάλι για την διαιτησία να πω, ότι και αυτοί , όπως οι σημερινοί πρωτοπόροι της βαθμολογίας δεν αντέχουν την ήττα και πάντα τα ρίχνουν στην διαιτησία.

Ο Γερμανός διαιτητής έχει χαρίσει από μία κίτρινη σε Σιώπη (πατάει το παπούτσι και όχι τον αχίλλειο του Κωσταντέλια) στο 40', και σε Κετζιόρα στο 53' για μαρκάρισμα πάνω στον Ζαρουρί, ενώ δεν έχει δώσει στο πρώτο ημίχρονο δύο καθαρά φάουλ, που έχουν γίνει σε Σιώπη και Κυριακόπουλο. Στο τέλος έκανε μεγάλο λάθος, όταν δεν έδωσε πέναλτι σε αγκωνιά πάνω στον Πάλμερ που μάτωσε κιόλας. Αν το έδινε θα γινόταν πιθανότατα το 3-1. Για την φάση πάνω στον Πάντοβιτς στην έξοδο του Τσιφτσή, που τον βρίσκει δεν λέω κάτι διότι δεν είναι πέναλτι. Αν γινόταν απέναντι είμαι σίγουρος, ότι θα διαβάζαμε αναλύσεις για πέναλτι που δεν δόθηκε για βίαιο μαρκάρισμα του Λαφόν. Η προπαγάνδα των ασπρόμαυρων και τον ερυθρόλευκων μοιάζουν πολύ…

Η νίκη αυτή συσπειρώνει την ομάδα, κάνει τον κόσμο να πιστέψει πάλι και με την παρουσία του Μπενίτεθ να ελπίζει ότι τα καλύτερα είναι μπροστά. Στην βαθμολογία είναι ακόμα πίσω ο Παναθηναϊκός και θέλει σταθερότητα στη συνέχεια, αλλά από την πρώτη θέση θα έπρεπε να απέχει λιγότερο σήμερα με την αλλοίωση, που έγινε στο ματς της Κηφισιάς.

Το εργαλείο ο Βεργέτης χάρισε κόκκινη στον Ποντένσε για αγκωνιά στον Βιγιαφάνιες, δεν έδωσε πέναλτι για πάτημα στον Τετέι, έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι στον Ολυμπιακό στο 1-2 και στη συνέχεια έβγαλε ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη στον παίκτη της Κηφισιάς. Θα μου πει κανείς τι περίμενες; Τίποτα αυτά τα όργια περιμένω να βλέπω, αλλά παρατηρώ, ότι κάποιοι κάνουν ότι δεν τα βλέπουν.

*Ο Παντελίδης πάλι σκόραρε το έχει το γκολ και είναι πολύ σημαντικό. Ο Τετέι έφαγε πολύ ξύλο και δεν του δόθηκαν πολλά φάουλ.