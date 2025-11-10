Μπάμπα: «Είμαστε θυμωμένοι για το πρώτο ημίχρονο»

Θυμωμένοι ήταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ράχμαν Μπάμπα, για την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, η οποία στέρησε βαθμό ή βαθμούς από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (2-1).

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

Για την εικόνα που αφήνει μία απογοήτευση: «Πιστεύω πως στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε μέσα στα αποδυτήρια θυμωμένοι. Στο δεύτερο ημίχρονο έπρεπε να ανεβάσουμε ρυθμό. Δεν ήμασταν χαρούμενοι με την εμφάνιση του πρώτου μισού. Καλύτερη η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο όχι αρκετή».

Για το αν ευθύνεται ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός για την εικόνα: «Εμείς. Δεν παίξαμε-κινηθήκαμε γρήγορα με την μπάλα. Επιτρέψαμε στον Παναθηναϊκό να εκμεταλλευτεί τα κενά μας. Είχαμε την μπάλα αλλά δεν γυρίζαμε γρήγορα τη μπάλα».

Για την διακοπή αν είναι υπέρ ή κατά: «Θα μας βοηθήσει. Παίξαμε σημαντικά παιχνίδια τις τελευταίες εβδομάδες. Ίσως αυτό είναι για να ξεκουραστούμε και όταν γυρίσουμε να είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση».