Μπάντοβιτς: «Αξίζαμε τη νίκη...»

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού τόνισε ότι η ομάδα του ήταν καλύτερη μέχρι το 70’.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, σύμφωνα με τον Μόλις Πάντοβιτς που πέτυχε το ένα από τα δύο γκολ, άξιζε τη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ.¨

Οι δηλώσεις του Σέρβου άσου.

«Γνωρίζαμε ότι θα αντιμετωπίζαμε ένα καλό αντίπαλο, σε πένα δύσκολο παιχνίδι αλλά ξέραμε ότι αν παίξουμε ομαδικά, αν τρέξουμε ομαδικά, αν δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί θα κερδίζαμε. Στο πρώτο ημίχρονο και στα πρώτα 25 λεπτά του β’ ημιχρόνου ήμασταν καλύτεροι και αξίζαμε τη νίκη.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη και ξέραμε τι ακριβώς σημαίνει μια τέτοια νίκη για εμάς, για τους φιλάθλους, για όλα την Αθήνα που υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να σκοράρω και θα συνεχίσω με αυτό τον τρόπο κι εγώ και η ομάδα».