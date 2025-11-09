Η Ίντερ επιβλήθηκε της Λάτσιο στο Meazza (2-0) και βρέθηκε μαζί με την Ρόμα στην κορυφή έπειτα από 11 αγωνιστικές.

Συνέχεια στα καλά αποτελέσματα έδωσε η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου, που ήξερε για τις γκέλες των υπόλοιπων και τις εκμεταλλεύτηκε. Η Ίντερ υποδέχθηκε στο Μιλάνο τη Λάτσιο και μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με σουτ σπάνιας τεχνιής από τον Λαουτάρο Μαρτίνες εντός περιοχής με την μπάλα να πηγαίνει στο παραθυράκι.

Οι Λάτσιο δεν κατάφερε να γίνεται ιδιαίτερα απειλητική και στο 61' ο Μπονί έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από συστημένη σέντρα του Ντι Μάρκο. Το 2-0 παρέμεινε αφού στη συνέχεια οι Nerazzurri είδαν την γκολάρα του Ζιελίνσκι να ακυρώνεται για χέρι του Ντιμάρκο και προς το τέλος οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι και δεν μπήκαν ποτέ στο ματς.