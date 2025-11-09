Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Η Παρί τιμώρησε την Λιόν... at the buzzer! (vid)

Ένα γκολ του Ζοάο Νέβες στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε την μεγάλη νίκη στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε στην έδρα της Λιόν με 2-3.

Η αλήθεια είναι ότι η Λιόν, με ότι μέσα είχε, πολέμησε γενναία απέναντι στον γαλαξία αστέρων της Παρί Σεν Ζερμέν. Μάλιστα παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ από γκολ των Ζαΐρ-Εμερί (26') και Κβαρατσχέλια (33') βρήκε το σθένος να επιστρέψει ισάριθμες φορές και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα με τέρματα των Μορεϊρα (30') και Μάιτλαντ-Νάιλς (50').

Παρά την πίεση των Παριζιάνων όλα έδειχναν ότι η Ολιμπίκ θα τσιμπήσει τον πόντο, όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης μίλησε στο φινάλε. Η αποβολή του Ταλιαφίκο στο 93ο λεπτό άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, το γκολ του Ζοάο Νέβες έκανε το 2-3 και έστειλε την Παρί μόνη στην κορυφή της Ligue 1.