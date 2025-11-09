Κριτική Παναθηναϊκού: Κατάθεση ψυχής από την άμυνα, «μαέστρος» ο Τσιριβέγια

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον ΠΑΟΚ και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ. Μεγάλο ματς από την αμυντική τετράδα, «μαέστρος» ο Τσιριβέγια.

Αλμπάν Λαφόν: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι στο γκολ του Κωνσταντέλια, ενώ από εκεί και πέρα ήταν σταθερότατος όποτε χρειάστηκε.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Εξαιρετικό ματς για τον Έλληνα μπακ. Στα ανασταλτικά του καθήκοντα τα πήγε πολύ καλά, ενώ και επιθετικά βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του, βγάζοντας και την ασίστ στο 1-0 του Πάντοβιτς.

Αχμέντ Τουμπά: Πολύ καλός ο Αλγερινός στόπερ, που «καθάρισε» τις περισσότερες φάσεις μέσα στην περιοχή του. Κυριαρχικός, νίκησε σχεδόν όλες τις προσωπικές μονομαχίες και «έσβησε» τους επιθετικούς των φιλοξενούμενων στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Μια από τα ίδια και για τον Αμερικανό, που ήταν εξίσου κυριαρχικός στην περιοχή του. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση σε όλα τα επίπεδα.

Τιν Γεντβάι: Πήρε φανέλα βασικού ως δεξιός οπισθοφύλακας και δικαίωσε απόλυτα τον Ράφα Μπενίτεθ. Σκόραρε, ήταν εξαιρετικός στα μαρκαρίσματα, έβγαλε τεράστια μαχητικότητα στον αγωνιστικό χώρο και ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας του. Η μόνη φάση που δεν μπόρεσε να κάνει κάτι ήταν αυτή στο γκολ του Κωνσταντέλια.

Μανώλης Σιώπης: Πολύ τρέξιμο, πολλή πίεση και αρκετές κερδισμένες μπάλες για τον Έλληνα χαφ. Ταλαιπώρησε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Κωνσταντέλια και είχε κομβικό ρόλο στο σημερινό αμυντικό πλάνο του Ράφα Μπενίτεθ.

Πέδρο Τσιριβέγια: «Μαέστρος» ο Ισπανός χαφ, που με εκπληκτική μπαλιά έφτιαξε την φάση του 1-0. Η μπάλα περνούσε διαρκώς από τα πόδια του και -ως συνήθως- έκανε τις σωστές επιλογές.

Ανάς Ζαρουρί: Μπορεί να μην απείλησε ο ίδιος την αντίπαλη εστία, ωστόσο έδειξε θετική εικόνα. Έτρεξε πολύ, βοήθησε δημιουργικά και είχε πολύ σημαντική συμβολή ανασταλτικά, γυρίζοντας αρκετές φορές μέχρι την περιοχή της ομάδας του για να βοηθήσει στα μαρκαρίσματα και να απομακρύνει.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Πολύ δραστήριος ο Σέρβος, που ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα, πατούσε περιοχή, προσπάθησε να φτιάξει φάσεις για τους συμπαίκτες του και έδειξε άκρως θετική εικόνα. Από το 60' και μετά πάντως έπεσε η απόδοσή του.

Ματέους Τετέ: Σαφώς ανεβασμένος στα τελευταία παιχνίδια ο Βραζιλιάνος, που ξαναβρήκε τον καλό του εαυτό. Είχε δοκάρι με φοβερή ενέργεια και σουτ, έβγαλε την ασίστ στον Γεντβάι και γενικά αποτέλεσε μόνιμο «πονοκέφαλο» για την άμυνα του ΠΑΟΚ.

Μίλος Πάντοβιτς: Ο Σέρβος στράικερ βρήκε δίχτυα όντας ακριβώς στην σωστή θέση, ταλαιπώρησε τους αντίπαλους αμυντικούς, προσπάθησε να φτιάξει φάσεις και παράλληλα πρέσαρε ψηλά και αποτελεσματικά.

Φίλιπ Μλαντένοβιτς: Καλός στο διάστημα που αγωνίστηκε, κάνοντας κατάθεση ψυχής στον αγωνιστικό χώρο.

Άνταμ Τσέριν: Θετική η εικόνα του, χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι ιδιαίτερο.

Τάσος Μπακασέτας: Θετική η εικόνα του, χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι ιδιαίτερο.

Φακούντο Πελίστρι: Έπαιξε για λίγα λεπτά ως σέντερ φορ, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του.

Ντάνιελ Μαντσίνι: Έπαιξε για λίγα λεπτά και δεν μπορεί να κριθεί.