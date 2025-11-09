Έκπληξη με Κολιτσιδάκη από ομάδα στη Β' ΕΠΣ Αθηνών!

Μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με αξιοσημείωτη καριέρα τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, ανέλαβε τον Άρη Χολαργού και για πρώτη φορά θα μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις και την εμπειρία του σε ερασιτεχνικό σύλλογο!

Η ανακοίνωση του Άρη Χολαργού, ομάδα που αγωνίζεται στην Β' κατηγορία της ΕΠΣ Αθηνών, για την πρόσληψη του Θανάση Κολιτσιδάκη:

«Το ΔΣ του ΑΠΟ Άρης Χολαργού 1966 - Aris Holargou 1966 ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας με τον Θανάση Κολιτσιδάκη, κάτοχο Uefa Pro, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτου προπονητή της ομάδας μας.

Ο Θανάσης Κολιτσιδάκης αποτελεί μία από τις σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, με πλούσια καριέρα τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.

Αγωνιστική καριέρα

Έχει αγωνιστεί επαγγελματικά σε κορυφαίες ομάδες της χώρας:

• Παναθηναϊκός Α.Ο.

• ΟΦΗ

• Απόλλων Αθηνών

Υπήρξε βασικό στέλεχος των συλλόγων και κατέγραψε δεκάδες συμμετοχές στην Α’ Εθνική.

Είναι επίσης διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, εκπροσωπώντας το ελληνικό ποδόσφαιρο σε κορυφαίο επίπεδο.

Προπονητική πορεία

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ακολούθησε την προπονητική, έχοντας εμπειρία τόσο ως πρώτος προπονητής όσο και ως μέλος τεχνικού επιτελείου σε ομάδες επαγγελματικών κατηγοριών.

Ως βοηθός προπονητή:

• ΟΦΗ

• Ατρόμητος

• Απόλλων Αθηνών

Ως πρώτος προπονητής:

• Καλαμάτα

• Δόξα Δράμας

• Επισκοπή

• Ατσαλένιος

• Τυμπάκι

Η πορεία του αποδεικνύει τη γνώση, την εμπειρία και την ικανότητά του να δημιουργεί ομάδες με ταυτότητα, πειθαρχία και στόχο την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών.

Θανάση καλωσήρθες στην οικογένεια του Χολαργού»