Διαστημική Αϊντχόφεν ισοπέδωσε την Άλκμααρ!

Λίγο μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό, η PSV έκανε περίπατο απέναντι στην ΑΖ (1-5) με χατ-τρικ του Γκους Τιλ!

Την έκτη συνεχόμενη νίκη της στην Eredivisie πέτυχε η Αϊντχόφεν, που ξεπέρασε άμεσα το μπλοκάρισμα που υπέστη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και επέστρεψε στις... εργοστασιακές της ρυθμίσεις.

Η ομάδα του Πίτερ Μπος έφτασε στην έκτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα με το εντυπωσιακό 1-5 στην έδρα της Άλκμααρ.

Πριν το ημίωρο το σκορ ήταν ήδη 0-3, με την PSV να στήνει το δικό της πάρτι με πρωταγωνιστή τον Γκους Τιλ, ο οποίος έκανε χατ-τρικ (11', 28', 89') και τους Μάουρο Ζούνιορ (4') και Φέερμαν (62') να σκοράρουν τα άλλα δύο τέρματα για την ασυγκράτητη Αϊντχόφεν που παραμένει στην κορυφή του ολλανδικού πρωταθλήματος.