«Φτερούγισε» ο Βόλος (και) στο Περιστέρι!

Με «χρυσό» γκολ του Χάμουλιτς (25΄) η θεσσαλική ομάδα νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο, πήρε (νέο) σπουδαίο «τρίποντο» και παραμένει σε τροχιά play - offs.

Προτού συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, ο Ατρόμητος έφτασε πολύ κοντά στην επίτευξη του (γρήγορου) γκολ.

Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Μπακού σούταρε από θέση βολής, με τους αμυντικούς της θεσσαλικής ομάδας να διώχνουν δύο φορές (!) στη γραμμή, τον Τσακμάκη και να παίρνει το…ριμπάουντ και με νέο σουτ να στέλνει την μπάλα ψηλά άουτ.

Στο 21΄η πρώτη καλή στιγμή για το Βόλο, έπειτα από κεφαλιά του Μύγα που έδιωξε σωτήρια ο Χουτεσιώτης.

Γκολ ο Χάμουλιτς (0-1)

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα και πήραν στα χέρια τους το...τιμόνι του αγώνα στο 25΄. Σέντρα του Σόρια, ο Χάμουλιτς με εναέριο σουτ με το εξωτερικό νίκησε τον Χουτεσιώτη (0-1).

Η ομάδα του Περιστερίου επιχείρησε να ισοφαρίσει κι έχασε μια καλή ευκαιρία στο 29΄με κεφαλιά του Μπακού στο δεύτερο δοκάρι που έδιωξε ο Σιαμπάνης.

Το α΄ημίχρονο ολοκληρώθηκε με δέκα τελικές του Ατρομήτου, έναντι τριών του Βόλου με τους Θεσσαλούς να έχουν το πάνω...χέρι με το όμορφο γκολ του Χάμουλιτς.

Στο 76΄ένα καλό σουτ του Φαν Βέερτ μέσα από την περιοχή έδιωξε ο Σιαμπάνης, ενώ ένα λεπτό αργότερα (77΄) καλό σουτ του Μπάκου πέρασε δίπλα από το δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Σπουδαία νίκη για το Βόλο – μετά το 1-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό την περασμένη αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό – με την θεσσαλική ομάδα να δείχνει χαρακτήρα στο Περιστέρι, να παραμένει ψηλά στη βαθμολογία με 18 βαθμούς (όσους έχει και ο Λεβαδειακός) και να κινείται σε τροχιά play - offs.

Νέα γκέλα για τον Ατρόμητο, με τους Περιστεριώτες να αγνοούν τη νίκη στο σπίτι τους έχοντας 2 ισοπαλίες και 3 ήττες στη φετινή κούρσα του πρωταθλήματος.

Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Κάργα, Μαρτίνες, Τσακμάκη, Σόρια, Παπαδόπουλο, Μακνί.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (72΄Φαν Βέερτ), Μίχορλ, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Μούντες, Μουτουσάμι, Γιουμπιτάνα (63΄Αϊτόρ), Τσαντίλας, Μπακού.

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Σόρια, Φορτούνα, Μαρτίνες (66΄Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι (66΄Πίντσι), Λάμπρου (79΄Ασεχνούν), Τζόκα (89΄Τριανταφύλλου), Χάμουλιτς (79΄Μακνί).