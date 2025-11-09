Η ομάδα του Δημήτρη Γιαννούλη προηγήθηκε δύο φορές, ωστόσο η εκτελεστική δεινότητα του Ντένις Ουντάβ έδωσε στην Στουτγκάρδη την πολύτιμη νίκη με 3-2.

Πολύ σκληρή για να πεθάνει αποδείχθηκε η Στουτγκάρδη που παρότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, επικράτησε με 3-2 της Άουγκσμπουργκ και θα κοιμηθεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Οι Βαυαροί προηγήθηκαν δύο φορές στο πρώτο μέρος χάρη σε τέρματα από Ρίντερ (8') και Μασενγκό (26'), όμως οι Σουηβοί είχαν ισάριθμες απαντήσεις με το πέναλτι του Μίτελσταντ (18') γκολ ισοφάρισης από τον Ουντάβ (39').

Ο φορμαρισμένος Γερμανός φορ ήταν και ο παίκτης που μίλησε τελευταίος, αφού με γκολ δέκα λεπτά πριν το τέλος έγραψε το τελικό 3-2 (80'), που φέρνει την Στουτγκάρδη στην τέταρτη θέση.