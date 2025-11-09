ΠΑΕ ΑΕΚ: «Τσακαλίδης και Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ»

Σοβαρά παράπονα από τις αποφάσεις του διαιτητή Τσακαλίδη και του VARίστα Τζήλου έχει η ΠΑΕ ΑΕΚ που σε σχόλιο της στο report του αγώνα με τον ΟΦΗ κάνει λόγο για δυο καθαρά γκολ που δεν μέτρησαν.

Η τοποθέτηση της Ένωσης αφορά προφανώς το τέρμα του Ζοάο Μάριο που ακυρώνεται για επιθετικό φάουλ στο πρώτο 45λεπτο και το γκολ που πετυχαίνει ο Γιόβιτς στην επανάληψη, με τον Τσακαλίδη να βλέπει αντικανονικό μαρκάρισμα εκτός φάσης από τον Μουκουντί. Και τις δυο περιπτώσεις τις τσέκαρε ο VARίστας Τζήλος που συμφώνησε με τον διαιτητή από την Χαλκιδική, με την ΑΕΚ προφανώς να διαφωνεί και να μιλά για καθαρά γκολ που θα έπρεπε να μετρήσουν.

Το σχόλιο της ΑΕΚ στο report του αγώνα:

"Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στην αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν, όπως και στο ματς με τον Παναιτωλικό, ο σκόρερ της νίκης στο 74'. Η ΑΕΚ θα έπρεπε να έχει γκολ από πολύ νωρίτερα, όμως έχασε μεγάλες ευκαιρίες, ενώ ο διαιτητής Τσακαλίδης και ο VAR Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ από τους Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς".