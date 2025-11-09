Λίλο: «Δεν πτοούμαστε και συνεχίζουμε σκληρά, μας αρέσει το πλάνο του Κόντη»

Οι δηλώσεις του Κλίντμαν Λίλο, ύστερα της εντός έδρας ήττα του ΟΦΗ με 0-1 κόντρα στην ΑΕΚ.

Απογοητευμένος αλλά παράλληλα αισιόδοξος δήλωσε ο Κλίντμαν Λίλο, μιλώντας μετά την ήττα του ΟΦΗ από την ΑΕΚ, είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα αλλά πιστεύουν στο πλάνο του Χρήστου Κόντη, αναφέροντας ότι θα δουλέψουν για παρουσιαστούν καλύτεροι.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο 22χρονος τερματοφύλακας:

«Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Ο ΟΦΗ ήταν πιστός στο πλάνο. Το ματς κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Δεν πτοούμαστε και συνεχίζουμε σκληρά. Είμαστε μία εβδομάδα με τον προπονητή, μας αρέσει το πλάνο που μας έχει παρουσιάσει και θα δουλέψουμε στη συνέχεια για να παρουσιαστούμε καλύτεροι. Είναι η δουλειά μου, καθημερινά δουλεύω γι’ αυτό. Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό όταν μου ζητηθεί.»