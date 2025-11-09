Με Λόβρεν και Κεντζιόρα η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)

Ο Ντέγιαν Λόβρεν επιστρέφει στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο «πλευρό» του Κεντζιόρα για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό (9/11 21:00) - Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου

Ο Δικέφαλος ταξίδεψε στην Αθήνα να αντιμετωπίσει τους «πράσινους», με στόχο την 8η συνεχόμενη νίκη, για να πάει πρώτος, αήττητος και με την ψυχολογία στα ύψη στην ερχόμενη διακοπή.

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Τσιφτσή να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια και τους Μπάμπα, Λόβρεν, Κεντζιόρα και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά.

Το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ επιστρέφει στον χώρο του κέντρου, ενώ ο Κωνσταντέλιας θα κινηθεί στο «10» πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη, με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κιρίλ Ντεσπόντοφ να αγωνίζονται στα εξτρέμ.

