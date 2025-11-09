Με Λόβρεν και Κεντζιόρα η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)

Ο Δικέφαλος ταξίδεψε στην Αθήνα να αντιμετωπίσει τους «πράσινους», με στόχο την 8η συνεχόμενη νίκη, για να πάει πρώτος, αήττητος και με την ψυχολογία στα ύψη στην ερχόμενη διακοπή.
Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Τσιφτσή να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια και τους Μπάμπα, Λόβρεν, Κεντζιόρα και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά.
Το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ επιστρέφει στον χώρο του κέντρου, ενώ ο Κωνσταντέλιας θα κινηθεί στο «10» πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη, με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κιρίλ Ντεσπόντοφ να αγωνίζονται στα εξτρέμ.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» #PAOPAOK #slgr #StoiximanSuperLeague #Varagons pic.twitter.com/ATUuEA0BAS— PAOK FC (@PAOK_FC) November 9, 2025