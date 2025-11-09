Κόντης: «Μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω από το αποτέλεσμα»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά την ήττα, με 1-0 του ΟΦΗ από την ΑΕΚ.

Ο Χρήστος Κόντης ανέφερε ότι ο ΟΦΗ θα μπορούσε να πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα από την ΑΕΚ, αλλά η ομάδα του είχε προβλήματα στην επίθεση και για αυτό τον λόγο ήρθε η ήττα με 1-0, κόντρα στην ΑΕΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής των Κρητικών:

«Ήτανε ένα παιχνίδι που θα πήγαινε στο γκολ όπως φαινότανε. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, τα παιδιά έδωσαν τον εαυτό τους, τακτικά είμασταν πάρα πολύ καλά. Σίγουρα η ΑΕΚ με την ποιότητα της δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες. Εμείς επιθετικά δεν είμασταν επικίνδυνοι, αλλά έτσι όπως πήγαινε το ματς θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω από αυτό το αποτέλεσμα. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας και να γίνουμε πιο πιεστικοί χωρίς την μπάλα και να δημιουργούμε ευκαιρίες.

Σήμερα είμασταν καλύτεροι από τον προηγούμενο αγώνα, κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι. Σίγουρα η διακοπή είναι αρκετά σημαντική, πρέπει να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση γιατί όλα εξαρτώνται από εμάς.»