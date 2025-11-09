Παπαδόπουλος: «Μπορούμε να φτάσουμε ψηλά ρεαλιστικά, δεν είπα ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για τους στόχους του Λεβαδειακού μετά την… πεντάρα επί του Πανσερραϊκού.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος μετά το 5-2 επί της ομάδας των Σερρών, τόνισε παράλληλα, ότι η ομάδα την περίοδο της διακοπής λόγω Εθνικών που ακολουθεί έχε να δουλέψει στο αμυντικό κομμάτι.

Οι δηλώσεις του.

«Το σημαντικότερο είναι ότι παίρνουμε βαθμούς και είμαστε σε αυτή την βαθμολογική θέση. Είναι ωραίο να βάζεις πολλά γκολ και το σημαντικότερο πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι να βάζεις γκολ. Στο α’ ημίχρονο δεν είχαμε ρυθμό, δεν είχαμε καθαρό μυαλό στο που πρέπει να πάμε με βάση το πλάνο μας, έπαιξε σημαντικό ρόλο το δεύτερο γκολ στη στιγμή που ήρθε και μας έδωσε ψυχολογική ανάσα για το β’ ημίχρονο. Το δεύτερο 45λεπτο ήταν καταπληκτικό για εμάς όπως θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες, συγχαρητήρια σε όλους, υπάρχει διακοπή τώρα και πρέπει να ξεκουραστούμε. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να λύσουμε και μιλάω για τοι αμυντικό μας κομμάτι, τις στατικές φάσεις, τι πρέπει να κάνουμε στο τακτικό κομμάτι.

Είπα προχθές ότι ο Λεβαδειακός μπορεί να φτάσει ψηλά και κάποιοι αναρωτήθηκαν που μπορεί να φτάσει η ομάδα. Το ότι η ομάδα έχει φτάσει ψηλά στη συνείδηση του κόσμου, το ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο και κάθονται δουν τον Λεβαδειακό γιατί παίζει καλό ποδόσφαιρο είναι σημαντικό. Μπορούμε να φτάσουμε ψηλά, ρεαλιστικά, να βρεθούμε στις θέσεις που θέλουμε, δεν είπα ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα».