Έξαλλοι στην ΑΕΚ για το γκολ του Ζοάο Μάριο: «Δεν υπάρχει τίποτα αντικανονικό!» (vid)

Παράπονα της ΑΕΚ για το ακυρωθέν γκολ του Ζοάο Μάριο, με την Ένωση να αναφέρει στα social media πως δεν υπήρχε τίποτα το αντικανονικό στην φάση και έπρεπε να μετρήσει το τέρμα του Πορτογάλου.

Έξαλλοι είναι στην ΑΕΚ με τον Τσακαλίδη και τον Τζήλο, καθώς θεωρούν πως το γκολ που σκόραρε ο Ζοάο Μάριο στο 12ο λεπτό έπρεπε να μετρήσει κανονικά.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος άσος βρήκε δίχτυα από κοντά, ωστόσο διαιτητής και VAR έκριναν πως έκανε φάουλ για να ξεμαρκαριστεί και ακύρωσαν το τέρμα, με το ματς να μένει στο 0-0.

Έτσι, η Ένωση ανέβασε στα social media πως «ο Ζοάο Μάριο σκοράρει, ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ για επιθετικό φάουλ και παρά το γεγονός ότι στο ριπλέι δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα αντικανονικό, ο VAR επιβεβαιώνει την απόφαση του»

