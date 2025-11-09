Έξαλλοι στην ΑΕΚ για το γκολ του Ζοάο Μάριο: «Δεν υπάρχει τίποτα αντικανονικό!» (vid)

Έξαλλοι είναι στην ΑΕΚ με τον Τσακαλίδη και τον Τζήλο, καθώς θεωρούν πως το γκολ που σκόραρε ο Ζοάο Μάριο στο 12ο λεπτό έπρεπε να μετρήσει κανονικά.
Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος άσος βρήκε δίχτυα από κοντά, ωστόσο διαιτητής και VAR έκριναν πως έκανε φάουλ για να ξεμαρκαριστεί και ακύρωσαν το τέρμα, με το ματς να μένει στο 0-0.
Έτσι, η Ένωση ανέβασε στα social media πως «ο Ζοάο Μάριο σκοράρει, ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ για επιθετικό φάουλ και παρά το γεγονός ότι στο ριπλέι δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα αντικανονικό, ο VAR επιβεβαιώνει την απόφαση του»
12’ Ο Ζοάο Μάριο σκοράρει, ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ για επιθετικό φάουλ και παρά το γεγονός ότι στο ριπλέι δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα αντικανονικό, ο VAR επιβεβαιώνει την απόφαση του!#aekfc #aekfcseason2025_2026 #slgr— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) November 9, 2025