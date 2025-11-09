Ωραία που 'ναι η... διακοπή, μα να 'ταν πιο μεγάλη!

Πάλι καλά ακολουθεί διακοπή και δε θα αναγκαζόμαστε να βλέπουμε τους παίκτες του Άρη να... παριστάνουν τους ενοχλημένους από την κακή απόδοση τους. Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος

Τελείωσε ο Οκτώβρης, μπήκε ο Νοέμβρης, όμως ο Άρης εκεί! Σταθερά κακός και αδιάφορος!

Μπορώ, προσωπικά, να αναγνωρίσω τις περισσότερες δικαιολογίες υπέρ του Μανόλο Χιμένεθ, όχι όμως και για λογαριασμό των παικτών. Ο Ισπανός τεχνικός κάνει πραγματικά όσα μπορεί για να έχει μια ανταγωνιστική ενδεκάδα εντός γηπέδου. Το αν θα καταφέρουν όμως οι παίκτες να παίξουν με φιλότιμο και αυταπάρνηση είναι καθαρά στο δικό τους χέρι.

Και κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει...

Ο Άρης ήταν και πάλι αρνητικός, ήταν νωθρός, ήταν απείθαρχος επιθετικά και ανύπαρκτος μέσα στην περιοχή του αντιπάλου. Λίγο η άμυνα κρατούσε τα "μπόσικα", αλλά αυτό δεν αρκεί για να βάλεις γκολ και να κερδίσεις ματς. Το αποτέλεσμα; Οργή και πίκρα από τον κόσμο. Επίκεντρο αυτής της οργής και της πίκρας; Οι παίκτες και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Δεν ξέρω τι θα συμβεί ως το φινάλε της σεζόν, αλλά παρακολουθόντας για χρόνια την ομάδα, τόσο τοξικό και εύφλεκτο κλίμα δεν έχει ξαναυπάρξει. Η ανάγκη για αποφάσεις και διορθώσεις, όχι μόνο στο αγωνιστικό, αλλά και στην ίδια την νοοτροπία του οργανισμού, είναι επιτακτικές.

Στα του ματς: Να σταθούμε στη φάση του Γαλανόπουλου; Στα λάθη του Μορουτσάν; Στον Μορόν, που έπαιζε στη... συγκίνηση και δεν πήρε μισή μπαλιά για να απειλήσει; Που να πρωτοσταθεί κανείς και τι να σχολιάσει;

Επαναλαμβανόμενο σκηνικό καταντάει κλισέ και αδιάφορο. Η εικόνα του γηπέδου, δε, μαρτυρά μια μερική αδιαφορία του κόσμου για το ποδοσφαιρικό τμήμα, που όμοια της δεν έχω ξανασυναντήσει. Δικαίως! Να δει τι ακριβώς ο κόσμος, που θα πληρώσει εισιτήριο; Μια ομάδα που οργανώθηκε λάθος, με λάθος χρονοδιαγράμματα, με λάθος επιλογές ονομάτων, με λάθη στο διαχειριστικό, με αλλαγή προπονητή, με τραυματισμούς που ΜΟΝΟ ΤΥΧΑΙΟΙ δεν είναι...

Πάλι καλά έχουμε διακοπή όμως! Καλό για εμάς αυτό. Θα ξεθολώσει λίγο το μάτι μας. Καλό όμως και για την ομάδα, που θα (εδώ θέλω την υπομονή σας και την σοβαρότητα σας ως αναγνώστες)... δουλέψει για να γίνει καλύτερη στην πορεία. Κουράστηκαν/με όλοι να δίνουμε ελαφρυντικά. Πλέον η χρονιά θεωρείται από κακή ως...εντελώς χαμένη, με μοναδικό μας αποκούμπι το κύπελλο.

...που αναμένουμε με αγωνία πως θα καταφέρει η ομάδα να το χαλάσει και να το γκρεμίσει και αυτό.

ΥΓ Ο Ράτσιτς είναι ο μόνος που κρατάω από το σημερινό ματς. Οι υπόλοιποι ακόμη δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει και κόντεψαν ΠΑΛΙ να πάνε, για να πάρουν χειροκρότημα από την κερκίδα.