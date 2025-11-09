«Τρομάζει» κόσμο η Νίκη Βόλου - «Διπλό» στη Χρυσούπολη για την Αναγέννηση Καρδίτσας

Η Νίκη Βόλου «ισοπέδωσε» με έξι γκολ τον Μακεδονικό (6-0), ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσας απέδρασε από τη Χρυσούπολη με 0-1.

Η Νίκη Βόλου «τρομάζει» κόσμο, επικρατώντας με 6-0 του αδύναμου Μακεδονικού. Η υπόθεση νίκη είχε τελειώσει από το πρώτο ημίωρο με τον Λώλη να ανοίγει το σκορ στο 8ο λεπτό, ενώ τρία λεπτά μετά ο Βέλλιος έκανε το 2-0.

Ξανά ο Λώλης στο 24ο λεπτό έγραψε το 3-0, με τους Πέττα-Βέλλιο να βρίσκουν δίχτυα ξανά για το 5-0 του ημιχρόνου. Σκόρερ και ο Γιάννης Λουκίνας στο 79΄ για το τελικό 6-0.

Στους 20 βαθμούς έφτασε η Νίκη Βόλου, η οποία ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ Β την επόμενη αγωνιστική, ενώ ο Μακεδονικός παρέμεινε στους 5 αντίστοιχα και υποδέχεται την Αναγέννηση στην Ευκαρπία.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Τσέλιος, Αρίας (73′ Βοντχάνελ), Γκαντέλιο (46′ Μπαξεβάνος), Σιούτας, Ντιαλόσι, Σίλβα, Λώλης, Βουτσάς (62′ Σαλαμούρας), Βέλλιος (62′ Λουκίνας), Πέττας (46′ Τ. Τσέλιος), Γιακουμάκης.

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Καζέλης, Χασάνογλου, Θωμάι, Τσουκάνης, Αντελέκε, Παναγιωτούδης, Καρτάλης (81′ Καντάβε), Καραμπέρης, Αμανατίδης (46′ Νίκος), Λαβάλ, Καπνίδης (46′ Κούφας).

Στη Χρυσούπολη η Αναγέννηση Καρδίτσας, αν και δυσκολεύτηκε «απέδρασε» με σκόρερ τον Μπούση στο 53ο λεπτό με σουτ, ενώ στο 26′ τραυματίστηκε στο κεφάλι ο Αστράς σε μία διεκδίκηση της μπάλας και αποχώρησε με φορείο, με το παιχνίδι να διακόπτεται για 5 λεπτά.

Με τη νίκη αυτή, η Αναγέννηση έφτασε στους 20 βαθμούς στο -1 από την κορυφή, ενώ ο Νέστος παρέμεινε στους 8 βαθμούς αντίστοιχα.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς (32′ λ.τ Μούτσα), Φόρντος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Γκιώνης, Μπάλλας (49′ λ.τ Ζε Εσόνο), Ψάλτης, Κωστίκα, Αντεσίνα (61′ Γλυνός), Σαπουντζής, Ντοναλντόνι (61′ Στιγέποβιτς).

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης, Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος (58′ Γιαξής), Πολέτο, Μπούσης, Γκόλιας, Ανδρέου (46′ Νοικοκυράκης), Κάσσος (82′ Τίντε), Καρίμ (58′ Μανουσάκης), Καμπετσής.