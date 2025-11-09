Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Νέα σφαλιάρα για Άγιαξ!

Η Ουτρέχτη επικράτησε με 2-1 του Αίαντα, ο οποίος μπήκε σε ακόμα μεγαλύτερη εσωστρέφεια.

Σε ακόμα μεγαλύτερη δίνη μπαίνει ο Άγιαξ, που υπέστη ακόμα μία ήττα και κινδυνεύει πλέον να βρεθεί εκτός τετράδας και με διψήφια διαφορά από την κορυφή.

Η Ουτρέχτη με τον Βασίλη Μπάρκα κάτω από τα δοκάρια επικράτησε με 2-1 και πρόσθεσε ένα ακόμα πρόβλημα στον Αίαντα που εμφανίστηκε με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο του.

Δύο γκολ από Ντίντεν (45') και Αλέ (54') έβαλαν υποθήκη νίκης για τους γηπεδούχους, απέναντι σε έναν πολύ υποτονικό και χωρίς ψυχολογία αντίπαλο, που μείωσε με τον Γκοντς (56'), αλλά δεν απέφυγε μία ακόμα ήττα στην Eredivisie.