Με Γκατσίνοβιτς δεξιά στην άμυνα και Καλοσκάμη μεσοεπιθετικά η ΑΕΚ - Οι 11 του ΟΦΗ

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα και τους Γκατσίνοβιτς-Πενράις στα άκρα, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Στον άξονα βρίσκονται οι Μαρίν-Πινέδα, με τον Ζοάο Μάριο μπροστά τους στο “10”, τους Κοϊτά-Καλοσκάμη στα φτερά και τον Γιόβιτς στην κορυφή.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γιόνσον, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Πιερό.

Οι 11 του ΟΦΗ

Ο Χρήστος Κόντης από πλευράς του ΟΦΗ, επέλεξε στο αρχικό σχήμα τους: Λίλο, Κρίζμανιτς, Μαρινάκη, Αποστολάκη, Λαμπρόπουλο, Ανδρούτσο, Καραχάλιο, Νέιρα, Φούντα, Σενγκέλια και Θεοδοσουλάκη.

Στον πάγκο είναι οι: Κάτσικας, Χριστογεώργος, Χατζηθεοδωρίδης, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Λαγουδάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Φαϊτάκης, Ζανελάτο, Σιτμαλίδης και Ρακόνιατς.