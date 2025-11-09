«On fire» ο Παντελίδης, σκόραρε κόντρα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ!

Ο Παύλος Παντελίδης, που από το καλοκαίρι θα ανήκει στον Παναθηναϊκό, έχει ήδη σκοράρει φέτος κόντρα στους «πράσινους», τους «ερυθρόλευκους» αλλά και τους «κιτρινόμαυρους».

Το «Τριφύλλι» έχει ήδη ανακοινώσει την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά, με τον πρώτο να εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας τον Ιανουάριο και τον δεύτερο μετά το φινάλε της σεζόν, δηλαδή το καλοκαίρι.

Ο 23χρονος επιθετικός πάντως πραγματοποιεί μέχρι τώρα εκπληκτική σεζόν με την ομάδα των βορείων προαστίων και σκοράρει ασταμάτητα, ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Μεταξύ άλλων, ο Παντελίδης είχε ήδη βρει δίχτυα κόντρα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, ενώ σήμερα ισοφάρισε για την ομάδα του σε 1-1 κόντρα στον Ολυμπιακό, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.

Παράλληλα, έχει σκοράρει και απέναντι σε ΟΦΗ, Asteras AKTOR και Ατρόμητο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να... τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.