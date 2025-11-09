Μπενίτεθ: «Κόντρα στον ΠΑΟΚ πρέπει να βρούμε την ισορροπία που ψάχνουμε»

Το μήνυμα του Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, μέσω του MatchDay Mag.

Αναλυτικά:

«Η νίκη και οι τρεις βαθμοί στο παιχνίδι με τη Μάλμε μας έδωσαν περισσότερη αυτοπεποίθηση. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να μαχόμαστε μέχρι τέλους και να είστε σίγουροι πως οι παίκτες θα δώσουν τα πάντα για τους οπαδούς, που βρίσκονται πίσω από την ομάδα.

Στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ θα προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε με ένταση, την οποία έχουμε δείξει σε μέρος των αγώνων μας. Θα πρέπει να είμαστε πιο πιεστικοί στην επίθεση και να είμαστε δυνατοί στην άμυνα. Οπότε θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία που ψάχνουμε. Θα το πω ξανά: Είναι νωρίς για εμάς, αλλά έχουμε δείξει κάποια καλά δείγματα. Και προφανώς θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε κι άλλο. Η ομάδα θα κάνει τα πάντα για να φτάσει εκεί που πρέπει…».

