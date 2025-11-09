Κηφισιά: «Δεν θα είναι ανοιχτά σήμερα τα εκδοτήρια του Γηπέδου Νεάπολης»

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα εκδοτήρια του Γηπέδου Νεάπολης για το παιχνίδι Κηφισιά-Ολυμπιακός, οπότε να μην προσεγγίσει το γήπεδο όποιος δεν έχει εισιτήριο, σύμφωνα με την ενημέρωση της «κυανόλευκης» ΠΑΕ.

Η ΠΑΕ Κηφισιά ενημερώνει τους φιλάθλους πως τα εκδοτήρια του Γηπέδου Νεάπολης ΔΕΝ θα λειτουργήσουν πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Κατόπιν τούτου, όποιος φίλαθλος δεν έχει στην κατοχή του εισιτήριο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, σε ουδεμία περίπτωση δεν πρέπει να προσεγγίσει το Γήπεδο Νεάπολης.

Υπενθυμίζεται πως η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 13:00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων.