Υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2028 στον Ολυμπιακό ο Πιρόλα

Ο Πιρόλα έχει ήδη υπογράψει την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο.

Γνωστή έγινε η συμφωνία του Ολυμπιακού για νέο συμβόλαιο στον Λορέντσο Πιρόλα, αλλά ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αναφέρει ότι έχουν πέσει και οι υπογραφές. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι απόλυτα ευχαριστημένοι από τον Ιταλό αμυντικό και πριν συμπληρώσει ενάμιση χρόνο στο λιμάνι, αποφάσισαν να τον επιβραβεύσουν με νέο συμβόλαιο, κόβοντας την όρεξη στους μνηστήρες που τον γλυκοκοιτάζουν.

Ο Πιρόλα από την πλευρά του είναι ευχαριστημένος στον Ολυμπιακό, καθώς αποτελεί βασικό στέλεχος της άμυνας και δέχτηκε με χαρά να ανανεώσει έως το 2028 με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο Πιρόλα έχει υπογράψει το συμβόλαιό του οπότε απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις.