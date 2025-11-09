Θρίαμβος για τη Μινεσότα του Τριάντη – Πρόκριση στα ημιτελικά με εύστοχο πέναλτι

Η Μινεσότα του Νεκτάριου Τριάντη πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά των playoff του MLS, έπειτα από μια συγκλονιστική σειρά αγώνων απέναντι στη Σιάτλ Σάουντερς.

Η ομάδα του Έλληνα άσου κέρδισε το πρώτο παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι, ηττήθηκε με 4-2 στο δεύτερο και όλα κρίθηκαν στην τρίτη και καθοριστική αναμέτρηση.

Η Σιάτλ προηγήθηκε με 2-0, όμως η Μινεσότα πραγματοποίησε εντυπωσιακή ανατροπή παίρνοντας προβάδισμα 3-2. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 3-3 στο 88’, στέλνοντας το ματς στη δραματική διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, η ομάδα του Τριάντη έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα, με τον διεθνή μέσο να ευστοχεί στη δική του εκτέλεση και να συμβάλλει καθοριστικά στη μεγάλη πρόκριση της Μινεσότα στα ημιτελικά.

