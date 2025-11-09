ΑΕΚ: Μουσείο Ιστορίας «ΑΕΚ IRAKLIO EAGLES» ο Ηλιόπουλος

Ο Μάριος Ηλιόπουλος θα επισκεφτεί το Μουσείο Ιστορίας ΑΕΚ στο Ηράκλειο, πριν την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Στο Μουσείο Ιστορίας «ΑΕΚ IRAKLIO EAGLES» θα βρεθεί σήμερα το μεσημέρι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης βρίσκεται στην Κρήτη και στις 13:00 θα επισκεφθεί το Μουσείο Ιστορίας, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Super League με τον ΟΦΗ.

H ανάρτηση του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ:

«Το Μουσείο Ιστορίας ΑΕΚ “IRAKLIO EAGLES” θα υποδεχθεί αύριο Κυριακή 09.11.2025 στις 13:00 τον Πρόεδρο της ΑΕΚ, κ. Μάριο Ηλιόπουλο. Η παρουσία του Προέδρου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς που δημιουργήσαμε αυτόν τον χώρο μνήμης, αφιερωμένο στην ιστορία και τις αξίες της ΑΕΚ!».