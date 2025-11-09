Μπενίτεθ σε Γκουαρντιόλα: «Δημιούργησες μία νέα διαφορετική πρόκληση για μένα»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα συμπληρώνει σήμερα 1000 ματς στους πάγκους και ο Ράφα Μπενίτεθ τον συνεχάρη γι’ αυτό το επίτευγμα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ συνεχάρη τον Πεπ Γκουαρδιόλα για την συμπλήρωση 1000 αγώνων στην προπονητική του καριέρα, στέλνοντάς του ένα εγκάρδιο μήνυμα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στις προκλήσεις που του έθεσε, αλλά και στο χαρακτηριστικό στυλ παιχνιδιού των ομάδων του Καταλανού τεχνικού που δυσκόλευε κάθε αντίπαλο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μπενίτεθ στον Γκουαρδιόλα:

«Γεια σου Πεπ. Συγχαρητήρια για αυτό το σπουδαίο επίτευγμα. Γνωρίζεις πόσο δύσκολο είναι να φτάνεις τα 1.000 παιχνίδια, ειδικά σε αυτό το επίπεδο.

Θυμάμαι κάποιες από τις συζητήσεις μας πριν έρθεις στην Αγγλία, όταν δεν υπήρχαν (στην Αγγλία) Ισπανοί προπονητές, να μιλάμε για το πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσεις το άμεσο ποδόσφαιρο. Αυτή ήταν μία πρόκληση για εμένα εκείνη την περίοδο.

Ύστερα ήρθες και εφάρμοσες ποδόσφαιρο με πολλές πάσες και δημιούργησες μία νέα διαφορετική πρόκληση για μένα.

Σου εύχομαι τα καλύτερα και να προσέχεις».

