Βατή αποστολή για Καλαμάτα, με Μακεδονικό η Νίκη Βόλου

Η δράση στην 9η αγωνιστική συνεχίζεται στη Super League 2, με πέντε αναμετρήσεις.

Η Νίκη Βόλου θέλει μόνο τη νίκη κόντρα στον Μακεδονικό, ενώ ο ΠΑΟΚ Β δοκιμάζεται στη Χαλάστρα κόντρα στον Καμπανιακό. Ο Νέστος Χρυσούπολης αντιμετωπίζει την Αναγέννηση Καρδίτσας που ψάχνει το «διπλό».

Στον Β’ Όμιλο, η Καλαμάτα υποδέχεται την Ελλάς Σύρου, θέλοντας να παραμείνει πρώτη, ενώ ο Παναργειακός κοντράρεται με την δυνατή Μαρκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

Α’ Όμιλος

Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα 4-0

Asteras B AKTOR – Καβάλα 1-0

Κυριακή 9/11

13:00 Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β SPORTAL.GR

15:00 Νίκη Βόλου – Μακεδονικός SPORTAL.GR

15:00 Νέστος Χρυσούπολης - Αναγ. Καρδίτσας SPORTAL.GR

B Όμιλος

Χανιά – Πανιώνιος 0-2

Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β Αναβλ.

Κυριακή 9/11

14:00 Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου Action 24

15:00 Παναργειακός - Μαρκό SPORTAL.GR

Δευτέρα 10/11

15:00 Ηλιούπολη - Athens Kallithea SPORTAL.GR

