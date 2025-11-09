Βατή αποστολή για Καλαμάτα, με Μακεδονικό η Νίκη Βόλου

Η Νίκη Βόλου θέλει μόνο τη νίκη κόντρα στον Μακεδονικό, ενώ ο ΠΑΟΚ Β δοκιμάζεται στη Χαλάστρα κόντρα στον Καμπανιακό. Ο Νέστος Χρυσούπολης αντιμετωπίζει την Αναγέννηση Καρδίτσας που ψάχνει το «διπλό».
Στον Β’ Όμιλο, η Καλαμάτα υποδέχεται την Ελλάς Σύρου, θέλοντας να παραμείνει πρώτη, ενώ ο Παναργειακός κοντράρεται με την δυνατή Μαρκό.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:
Α’ Όμιλος
Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα 4-0
Asteras B AKTOR – Καβάλα 1-0
Κυριακή 9/11
13:00 Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β SPORTAL.GR
15:00 Νίκη Βόλου – Μακεδονικός SPORTAL.GR
15:00 Νέστος Χρυσούπολης - Αναγ. Καρδίτσας SPORTAL.GR
B Όμιλος
Χανιά – Πανιώνιος 0-2
Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β Αναβλ.
Κυριακή 9/11
14:00 Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου Action 24
15:00 Παναργειακός - Μαρκό SPORTAL.GR
Δευτέρα 10/11
15:00 Ηλιούπολη - Athens Kallithea SPORTAL.GR