Στα ημιτελικά η Ίντερ Μαϊάμι με σούπερ Μέσι (vid)

Ιστορία γράφει στο MLS ο Λιονέλ Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι, καθώς την έστειλε για πρώτη φορά στα ημιτελικά των play offs της ανατολικής περιφέρειας του MLS. Ο Αργεντινός σταρ με δύο γκολ και μια ασίστ, στη νίκη με 4-0 επί της Νάσβιλ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα.

Με τα δύο γκολ που πέτυχε, έφτασε τα 35 φέτος στο MLS, ενώ με την ασίστ που μοίρασε, έφτασε τις 400 στην καριέρα του! Τα άλλα δύο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι τα πέτυχε ο Ταντέο Αλιέντε.

Αυτό ήταν και το 100ό ματς του Ζόρντι Άλμπα με τα χρώματα της Ίντερ και του δόθηκε επετειακή φανέλα.