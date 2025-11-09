ΑΕΚ: Κλήθηκε στο Μεξικό για τα φιλικά με Ουρουγουάη, Παραγουάη ο Πινέδα

Ο Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται σταθερά στις επιλογές του Χαβιέρ Αγκίρε για τα φιλικά προετοιμασίας του Μεξικού, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Από την Κρήτη ο Ορμπελίν Πινέδα και το ματς της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, θα αναχωρήσει για το Μεξικό, εκεί που θα συμμετέχει στα δύο φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει η εθνική ομάδα της χώρας του.

Οι «Τρι» θα αντιμετωπίσουν τα ξημερώματα της Δευτέρας την Ουρουγουάη και τα ξημερώματα της Πέμπτης την Παραγουάη. Πρόκειται για δύο φιλικά παιχνίδια, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και των δοκιμών του Χαβιέρ Αγκίρε, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που ως διοργανώτρια χώρα το Μεξικό συμμετέχει χωρίς προκριματικά.

Σε μια ακόμη διακοπή των εθνικών ομάδων, ο Πινέδα θα κάνει μεγάλο ταξίδι και θα επιστρέψει την τελευταία στιγμή στην Αθήνα, πριν το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη στις 22/11.