Ντέρμπι Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο – Εκτός έδρας αποστολές για Ολυμπιακό, ΑΕΚ

Με έξι αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, από τις οποίες ξεχωρίζει το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 21:00 δεσπόζει στο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Μετά τις νίκες τους στην Ευρώπη, οι δύο ομάδες κοντράρονται σε ένα δυνατό ματς, που και οι δύο αναζητούν το «τρίποντο». Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ψάχνει τον βηματισμό της, αλλά η ψυχολογία έφτιαξε με το «διπλό» στη Σουηδία, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και θέλει τη νίκη στη Λεωφόρο για να συνεχίσει το σερί του και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο γήπεδο της Νεάπολης στις 15:00 απέναντι στην Κηφισιά, θέλοντας να… ξεπεράσει την ισοπαλία με την Αϊντχόφεν και τον τρόπο που αυτή ήρθε. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αποφύγουν την γκέλα και να περιμένουν το αποτέλεσμα του βραδινού ντέρμπι, αλλά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει… ζημιές.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στις 17:30, αναζητώντας μια καλή εμφάνιση και τη νίκη. Η Ένωση παρουσιάζει μια επιθετική δυστοκία, την ώρα που ο ΟΦΗ έχει μια γενικότερη κακή αγωνιστική εικόνα, με τον Χρήστο Κόντη να ψάχνει λύσεις.

Ο Άρης κοντράρεται στις 15:00 με τον Αστέρα Τρίπολης, σε μία άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Οι «κίτρινοι» έφτασαν τις πέντε αγωνιστικές χωρίς «τρίποντο» (0-3-2 με 4-8 τέρματα), ενώ οι Αρκάδες την περασμένη Δευτέρα κατάφεραν να πανηγυρίσουν την πρώτη τους φετινή νίκη απέναντι στον ΟΦΗ.

Στη σκιά των καταγγελιών του Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο Βόλος δοκιμάζεται στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, θέλοντας να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά το 1-0 επί του Παναθηναϊκού. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου θέλει επιτέλους να εκμεταλλευτεί την έδρα της, στην οποία φέτος δεν έχει καταφέρει να κερδίσει.

Ο Πανσερραϊκός βρίσκεται σε δύσκολη θέση, όντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και με τον Κριστιάνο Μπάτσι να μετράει … ώρες στον πάγκο, αλλά είναι αναγκασμένος να ψάξει αποτέλεσμα στις 17:00 απέναντι στον φορμαρισμένο Λεβαδειακό, που στα τελευταία εννέα ματς μετρά μια ήττα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 10ης αγωνιστικής:

Παναιτωλικός – ΑΕΛ 3-0

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

15:00 Άρης – Αστέρας Aktor Νovasports Prime

15:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός Cosmote Sport 2

17:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός Νovasports 2

17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

19:00 Ατρόμητος – Βόλος ΝΠΣ Νovasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 1

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 9 23

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9 22

3. ΑΕΚ 9 19

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 9 15

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 9 15

6. ΑΡΗΣ 9 12

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 9 12

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 12

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 10 11

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 9

11. ΑΕΛ 10 7

12. ASTERAS AKTOR 9 6

13. ΟΦΗ 8 6

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 9 5