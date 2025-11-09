Πλησιάζει στην επιστροφή στον Άγιαξ ο Τεν Χαγκ!

Όλο και πιο κοντά μοιάζει η επιστροφή του Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο του Άγιαξ, με τις επαφές των δύο πλευρών να προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.

Η διοίκηση του «Αίαντα» πήρε την απόφαση να απομακρύνει την Τζόνι Χεϊτίνγκα από τον πάγκο της ομάδας και πλέον βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, με τον Έρικ Τεν Χαγκ να είναι το φαβορί.

Ο Ολλανδός τεχνικός είχε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη τετραετία στον πάγκο του Άγιαξ (2018-2022), με τρία πρωταθλήματα και συμμετοχή στα ημιτελικά του Champions League το 2019.

Να σημειωθεί πως ο Αίαντας είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους ιθύνοντες του Άγιαξ, να επισπεύδουν τις διαδικασίες για την επιστροφή του Τεν Χαγκ.