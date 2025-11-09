Με Μπέλιγχαμ και Φόντεν οι επιλογές του Τούχελ για την Εθνική Αγγλίας

Ο Τόμας Τούχελ ανακοίνωσε την αποστολή της Αγγλίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κόντρα σε Σερβία και Αλβανία.

Ο Γερμανός ομοσπονδιακός προπονητής των «τριών λιονταριών» κάλεσε ξανά τους Τζουντ Μπέλιγχαμ και Φιλ Φόντεν στην αποστολή που ανακοίνωσε για τα ματς της επόμενης εβδομάδας κόντρα σε Σερβία και Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αναλυτικά η αποστολή: Τερματοφύλακες: Ντιν Χέντερσον, Τζόρνταν Πίκφορντ, Νικ Πόουπ. Αμυντικοί: Νταν Μπερν, Μαρκ Γκουέχι, Ρις Τζέιμς, Έζρι Κόνσα, Νίκο Ο’ Ράιλι, Τζάρελ Κουάνσα, Ντιέντ Σπενς, Τζον Στόουνς. Μέσοι: Έλιοτ Άντερσον, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Τζόρνταν Χέντερσον, Ντέκλαν Ράις, Μόργκαν Ρότζερς, Αλεξ Σκοτ, Ανταμ Γουόρτον. Επιθετικοί: Τζάροντ Μπόουεν, Εμπερέχι Έζε, Άντονι Γκόρντον, Χάρι Κέιν, Μάρκους Ράσφορντ, Μπουκάγιο Σάκα και Φιλ Φόντεν.