Χιμένεθ: «Πρέπει να μείνουμε ανταγωνιστικοί, στόχος η πρώτη τετράδα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μιλώντας για την επερχόμενη αναμέτρηση του Άρη με τον Αστέρα Aktor, τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική.

Αναλυτικά όσα είπε o προπονητής του Άρη στην κάμερα της Nova:

Για το πώς μπορεί να συνέλθει η ομάδα του μετά από τους πέντε σερί αγώνες χωρίς νίκη: «Με μια νίκη! Το πιο σημαντικό είναι να νικήσουμε στον αγώνα που έχουμε μπροστά μας! Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε, όπως παίξαμε μέχρι τώρα. Επίσης, πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την κατάσταση των παικτών, οι οποίοι δεν είναι ακόμη στο 100%.

Όπως δείξαμε στα ντέρμπι με αντιπάλους τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, δεν υστερήσαμε σε κάτι από τις ομάδες αυτές. Θα μπορούσαμε να είχαμε νικήσει στα ντέρμπι. Στα πέντε αυτά παιχνίδια, στο μόνο που ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων ήταν σε αυτό με τον ΟΦΗ».

Για το αν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό διέκρινε από την απόδοση της ομάδας του κάτι αισιόδοξο: «Όπως είπα και μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, το πρόβλημα δεν είναι ποιος είναι τραυματίας. Το πρόβλημα είναι ποιοι από αυτούς που επανέρχονται μετά τον τραυματισμό τους βρίσκονται στο 100%. Το θέμα είναι, αν προλαβαίνουν μετά την επάνοδό τους να ενταχθούν στην ομάδα.

Για παράδειγμα, ο Κάρλες Πέρεθ. Όλος ο κόσμος γνωρίζει τη σημασία που έχει ο συγκεκριμένος παίκτης για την ομάδα μας. Αν τον βάλουμε να αγωνιστεί για 90 λεπτά σε ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή, υπάρχει ο κίνδυνος να τον χάσουμε για 2 και 3 μήνες στη συνέχεια. Η ομάδα χρειάζεται το καλύτερο από τους καλύτερους! Επομένως, εμείς πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να είναι όλοι οι παίκτες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».

Για την μάχη της τετράδας: «Οπωσδήποτε! Παρά τα πολλά προβλήματα που έχουμε, είμαστε ακόμη ανταγωνιστικοί. Ο Άρης δεν είναι η πρώτη ομάδα που προπονώ. Τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλές ομάδες. Θα ήθελα να δω πώς θα αντιδρούσαν ομάδες με τριπλάσιους και τετραπλάσιους προϋπολογισμούς από εμάς, αν αντιμετώπιζαν τέτοια προβλήματα τραυματισμών».

Για την αναμέτρηση με τον Αστέρα: «Ο Αστέρας έχει βελτιωθεί πολύ. Είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός από το ξεκίνημα της σεζόν. Εμάς, όμως, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο αντίπαλος κάθε φορά. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τον δρόμο μας και τη δουλειά μας, για να μπορέσουμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς και να ανέβουμε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για το τι πρέπει να προσέξει ο Άρης στον αυριανό αγώνα: «Πρέπει να μετατρέψουμε τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε σε γκολ. Παράδειγμα, ο Ολυμπιακός την περασμένη αγωνιστική απέναντί μας δημιούργησε τρεις κλασικές ευκαιρίες και μετέτρεψε τις δύο σε γκολ.

Εμείς είχαμε πέντε ξεκάθαρες ευκαιρίες και σκοράραμε ένα γκολ κι αυτό με πέναλτι. Στο ποδόσφαιρο η νίκη δεν έρχεται μόνο από το αν θέλεις να νικήσεις. Πολλά άλλα πράγματα καθορίζουν τη νίκη. Υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες, που επηρεάζουν το παιχνίδι.

Πιστεύω ότι η ομάδα μας έχει τις δυνατότητες και πρέπει να μείνει ανταγωνιστική μέχρι τα Χριστούγεννα, όταν θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την ομάδα, για να μπορέσουμε να είμαστε στην πρώτη τετράδα. Φυσικά, η καλύτερη ενίσχυση για την ομάδα μας θα είναι να μπορέσουν να αναρρώσουν πλήρως τέσσερις παίκτες-“κλειδιά”, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν μπορέσει να βοηθήσουν όπως θα έπρεπε».