Στη 2η θέση της La Liga σκαρφάλωσε η Βιγιαρεάλ

Μία σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε το «κίτρινο υποβρύχιο», καθώς επικράτησε με 2-0 της Εσπανιόλ στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος.

Στη δεύτερη θέση της La Liga ανέβηκε -έστω και προσωρινά- η Βιγιαρεάλ, η οποία άφησε πίσω της την ήττα στην Κύπρο από την Πάφο για το Champions League και διεύρυνε το νικηφόρο της σερί εντός των συνόρων.

Η ομάδα του Μαρθελίνο κέρδισε για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στην Ισπανία, φθάνοντας τους 26 βαθμούς, ενώ η Εσπανιόλ παρέμεινε στην 6η θέση και στους 18 βαθμούς.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, αφού έκαναν το 1-0 λίγο πριν την ανάπαυλα, με τον Μορένο να σκοράρει στο 43ο λεπτό. Το “κίτρινο υποβρύχιο” ευτύχησε να διπλασιάσει τα τέρματά του αρκετά νωρίς στο δεύτερο μέρος.

Ο Μολέιρο έκανε το 2-0 στο 57′ κι εκεί ουσιαστικά “κλείδωσε” η νίκη της Βιγιαρεάλ, η οποία στα εναπομείναντα λεπτά διαχειρίστηκε σωστά το σημαντικό προβάδισμα που είχε.