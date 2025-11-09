Εμφατικό «διπλό» της Λανς στο Πριγκιπάτο

Στο... ρετιρέ του Σαμπιονά βρίσκεται η Λανς, η οποία πήρε εντυπωσιακή νίκη μέσα στην έδρα της Μονακό, επικρατώντας με 4-1 των Μονεγάσκων, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος.

Στην κορυφή ανέβηκε ξανά η Λανς, η οποία “έπιασε” τη Μαρσέιγ στους 25 βαθμούς, όμως αμφότερες έχουν έναν αγώνα περισσότερο από την Παρί Σεν Ζερμέν, που δοκιμάζεται το βράδυ της Κυριακής (9/11) στην έδρα της Λιόν.

Από την άλλη, η Μονακό έμεινε στους 20 βαθμούς, χάνοντας για δεύτερη σερί αγωνιστική στην έδρα της, αν και είχε μεσολαβήσει η σπουδαία νίκη στη Νορβηγία επί της Μπόντο/Γκλιμτ για το Champions League.

Ο Μπαλογκάν ήταν μοιραίος για τους Μονεγάσκους, αν και είχε ισοφαρίσει με πέναλτι στο 37′. Ο επιθετικός της Μονακό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 45′ κι ενώ η Λανς είχε το προβάδισμα με 2-1. Έτσι, τα πράγματα έγιναν πιο απλά για τους φιλοξενούμενους, που έφθασαν άνετα στη νίκη.