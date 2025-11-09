Λυτρώθηκε στο 90+4' η Σπόρτινγκ - Μπήκε ως αλλαγή ο δραστήριος Ιωαννίδης (vid)

H Σπόρτινγκ Λισαβόνας έφυγε με το τρίποντο της νίκης από την έδρα της Σάντα Κλάρα (1-2), με τον Φώτη Ιωαννίδη να μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο και να δίνει... πνοή στην ομάδα του.

Η Σάντα Κλάρα «πάγωσε» την Σπόρτινγκ μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Βινίσιους Λόπες να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 των γηπεδούχων μετά από ασίστ του Γουέντελ.

Η αντίδραση των φιλοξενούμενων ήρθε στο 32' με τον Πέδρο Γκονσάλβες να ισοφαρίζει σε 1-1, στέλνοντας την Σπόρτινγκ στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του Σιμόες, με τον διεθνή στράικερ να δίνει «πνοή» στην επίθεση των «Λιονταριών» της Λισαβόνας.

Ο Ιωαννίδης ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, έδωσε αρκετές μάχες και έχασε τεράστια ευκαιρία στο 81ο λεπτό για να βάλει μπροστά την Σπόρτινγκ, όμως η κεφαλιά που επιχείρησε πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο 90+1' το ματς πήγε να στραβώσει τελείως για την Σπόρτινγκ, αφού ο Μπρένερ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και ο Αραούχο τον ανέτρεψε έξω από την περιοχή αντικρίζοντας απευθείας κόκκινη κάρτα.

Η φάση πέρασε «αναίμακτα» για τους φιλοξενούμενους, που στην επόμενη φάση κέρδισαν κόρνερ από προσπάθεια του Κέντα, όμως όπως φάνηκε από το ριπλέι η μπάλα έφυγε από τα πόδια του παίκτη της Σπόρτινγκ.

Εν τέλει ο Κέντα εκτέλεσε το κόρνερ και ο Χιούλμαντ με κεφαλιά λύτρωσε την Σπόρτινγκ, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2, με το ματς από εκεί και έπειτα να γίνεται... ροντέο, αφού ο διαιτητής απέβαλλε δύο παίκτες της Σάντα Κλάρα.

Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, βρήκε την Σπόρτινγκ να πανηγυρίζει ένα τεράστιο τρίποντο που την φέρνει ισόβαθμη με την Πόρτο στους 28 βαθμούς, με τους Δράκους να έχουν ωστόσο ένα ματς λιγότερο.