Υπέταξε την Γουλβς και έκανε βαθμολογικό άλμα η Τσέλσι

Η Τσέλσι βρήκε την ουσία στο δεύτερο μέρος και επικράτησε με άνεση της Γουλβς με 3-0 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Premier League.

Η Τσέλσι στο δεύτερο 45λεπτό βρήκε τους διαδρόμους για να σπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα της Γουλβς και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-0 κόντρα στους «λύκους».

Με αυτή τη νίκη η Τσέλσι ανέβηκε στην δεύτερη θέση 20 βαθμούς και περιμένει το αποτέλεσμα στο ντέρμπι ανάμεσα Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ για να δει σε τι θέση θα την βρει η διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Στον αντίποδα η Γουλβς παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας με δύο βαθμούς.

Η Τσέλσι ήταν αρκετά καλή και στο πρώτο μέρος παρά το γεγονός πως δεν κατάφερε να διασπάσει την άμυνα της Γουλβς, ωστόσο όλα έδειχναν πως κάτι τέτοιο θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο. Και έτσι έγινε στο 51′ ο Γκούστο έκανε το 1-0, ο Ζοάο Πέδρο πήρε την σκυτάλη για το 2-0 στο 65′ για να γράψει τον επίλογο στην αναμέτρηση ο Νέτο στο 73′ διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.