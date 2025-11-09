Έμεινε όρθια η Πάρμα απέναντι στη Μίλαν

Τι και αν η Μίλαν βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0, η Πάρμα βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και πήρε τον βαθμό κόντρα στους «ροσονέρι» (2-2) στο Ένιο Τραντίνι.

Νόμιζε ότι τελείωσε νωρίς και το πλήρωσε η Μίλαν, αφού παρά το γεγονός πως η ομάδα του Αλέγκρι παρά το γεγονός πως βρέθηκε να προηγείται με 2-0 χάρις σε τέρματα των Σαλεμάκερς και Λεάο, αρκέστηκε στον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στην Πάρμα με τους Μπερναμπέ και Ντελ Πράτο να διαμορφώνουν το τελικό 2-2.

Η Μίλαν ξεκίνησε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε μόλις στο 12ο λεπτό να πάρει το προβάδισμα με τον Σαλεμάκερς στο 12ο λεπτό. Οι «ροσονέρι» πήραν μάλιστα και μαξιλαράκι ασφαλείας με τον Λεάο στο 25ο λεπτό που ευστόχησε από τα 11 μέτρα.

Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο σαν να επαναπαύθηκαν στο προβάδισμα τους και η Πάρμα το εκμεταλλεύτηκε. Αρχικά ο Μπερναμπέ στο 45+1′ μείωσε σε 2-1 για να έρθει ο Ντελ Πράτο στο 62′ να φέρει το ματς σε ισορροπία, κάνοντας το 2-2, που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, αφού όλες οι προσπάθειες της Μίλαν για να πάρει το “τρίποντο” έπεσαν στο κενό.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Μίλαν έπιασε στην κορυφή τη Νάπολι με 22 βαθμούς, ενώ η Πάρμα βρίσκεται μία θέση πάνω από την επικίνδυνη ζώνη με 8 πόντους.