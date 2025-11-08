Παναθηναϊκός: Νέα εντυπωσιακά πλάνα από τις εργασίες στον Βοτανικό (vid)

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ανέγερσης του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Το νέο στολίδι του Τριφυλλιού παίρνει ολοένα και περισσότερο μορφή, γεμίζοντας τους φίλους του Παναθηναϊκού με χαρά βλέποντας ένα όνειρο χρόνων να παίρνει σάρκα και οστά.

Σε ένα εντυπωσιακό βίντεο με πλάνα από drone που δημοσιεύτηκε στο κανάλι «Prasinos Hulk», φαίνεται η πρόοδος των εργασιών στον Βοτανικό αλλά και η δουλειά που γίνεται σε όλα τα σημεία, με τις κερκίδες σιγά σιγά να αρχίζουν να παίρνουν μορφή.

Σημειώνεται ότι στόχος όλων είναι την άνοιξη του 2027 να είναι τα πάντα έτοιμα ώστε οι Πράσινοι να αγωνιστούν στον Βοτανικό τη σεζόν 2027-28.

