Μαρτίνς: «Αξίζαμε τη νίκη, απομένουν τέσσερα ματς, θα παλέψουμε για την πρόκριση» (vid)

Στεναχωρημένος ο Πορτογάλος winger και σκόρερ του Ολυμπιακού μετά το 1-1 με την PSV Αϊντχόφεν με γκολ στο 90+3' για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Ζέλσον Μαρτίνς στην κάμερα της COSMOTE TV:

«Πικρό συναίσθημα μέσα μου. Προσπαθήσαμε πολύ, δεν δικαιούμασταν την ισοπαλία. Αξίζαμε πολύ τη νίκη, είμαι στεναχωρημένος. Αυτό είναι το Champions League. Προσπαθήσαμε πολύ, ίσως μας έλειψε η εμπειρία στα τελευταία λεπτά. Το επίπεδο είναο πάρα πολύ δύσκολο, θέλαμε δεύτερο γκολ, αλλά δεν είναι απλό να μπει. Τώρα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όλα είναι δύσκολα, το επίπεδο στο Champions League, όμως έχουμε μπροστά μας τέσσερα παιχνίδια και θα κάνουμε το καλύτερο για να προκριθούμε».